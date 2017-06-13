Под Ясиноватой был "замес". "Доктор Смерть" рассказал о новых потерях боевиков ДНР

В понедельник, 12 июня, в захваченном Донецке два боевика ДНР попали в нейрохирургию местной больницы, еще один — в морге.

Об этом врач из подконтрольного врагу Енакиево Александр Чернов, которого росСМИ называют "Доктор Смерть", написал в Twitter.

В то же время активист уточнил, что, по слухам, вчера в районе Ясиноватой был "замес".

"ДОКТМО, (Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение — Ред.) нейрохирургия: сразу два "свежака", один — додыхает! Мин. один "свежак" в морге", — говорится в сообщении.

Ранее спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко говорил, что за прошлую неделю (5-11 июня) на Донбассе в зоне проведения спецоперации были уничтожены 22 боевика, еще 60 — получили ранения.