Командир "морпехов" ДНР приказал отправить подростков "на яму" за сбор гильз

На захваченной части Донбасса командир одного из подразделений "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) самопровозглашенной ДНР приказал отправить четырех подростков за сбор гильз в специально вырытый котлован — "на яму".

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

По его данным, из углубления, вырытого в земле для наказания людей, невозможно самостоятельно выбраться, попавшим туда по несколько суток могут не давать еду и воду.

"… "на яме" почти сутки содержались четверо местных подростков за сбор гильз на запрещенной для гражданских территории", — отметил в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на неподконтрольной Киеву части востока Украины члены "3 отдельной мотострелковой бригады" (Горловка) террористической ДНР избили офицера и отказались выполнять приказы до выплаты задолженности по зарплате, пять бунтовщиков были убиты, двое — ранены.