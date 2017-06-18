Пограничники перехватили российские запчасти для танков, опубликованы фото

В Черниговской области в пункте пропуска "Сеньковка" в рейсовом автобусе из России нашли детали военного назначения.

Об этом идет речь в сообщении Госпогранслужбы.

По данным ведомства, в багажном отделении находились 2 танковых прожектора типа "Луна".

"Из объяснений водителя автобуса стало известно, что передача, которую он получил в Санкт-Петербурге от неизвестного лица, должны были забрать в одном из украинских городов. Сейчас груз изъят", — отметили пограничники.

Напомним, ранее сообщалось, что с Донбасса в Россию идет мощный поток контрабандного оружия.

Фото: dpsu.gov.ua.