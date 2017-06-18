ДТП на Киевщине. BMW сбил пешеходов на обочине, есть жертва

В Василькове Киевской области 18-летний водитель BMW сбил двух пешеходов на обочине дороги и скрылся с места происшествия.

Об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции в Киевской области.

"Сегодня в 00:35 часов в г. Васильков на ул. Тракторная автомобиль BMW с польской регистрации не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались в попутном направлении по обочине дороги. Водитель с места происшествия скрылся. Очевидцы происшествия вызвали полицию и скорую помощь", —сказано в сообщении.

В результате столкновения 53-летняя жительница столицы от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, до приезда скорой. второго пострадавшего, 47-летнего уроженца Тернопольской области, с множественными травмами доставили в реанимационное отделение больницы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали водителя — 18-летнего местного жителя. Он проходит медицинское освидетельствование. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия. Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове джип въехал в толпу людей, есть погибшая и пострадавший.