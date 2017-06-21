Разборки на Донбассе: пьяные мародеры открыли огонь по местным жителям, мешавшим украсть опору ЛЭП

Морально-психологическое состояние личного состава подразделений российских оккупационных войск на Донбассе остается на низком уровне в связи с отсутствием мотивации, неудовлетворительными условиями несения службы, финансовым и материальным обеспечением, что приводит к систематическому употреблению спиртных напитков, самовольному оставлению воинских частей и противоправных действий в отношении местного населения.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, 19 июня произошло столкновение между военнослужащими российских оккупационных войск, которые пребывая в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать башню высоковольтной линии электроснабжения, и местными жителями, которые пытались не допустить мародерство.

Получив сопротивление, преступники открыли огонь из стрелкового оружия, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, на Донбассе боевика, который погиб от удара током при попытке украсть электропровода записали в дезертиры.