В Крыму раскрыли убийство девушки, совершенное больше 23 лет назад

В оккупированном Россией Крыму раскрыли преступление, совершенное более 23 лет назад, когда была убита 19-летняя девушка.

Об этом со ссылкой на пресс-службу следственного комитета РФ сообщает KP.ru .

Потерпевшая отдыхала на даче со своими знакомыми, на почве личных неприязненных отношений девушку задушили двое ее знакомых. После этого выбросили тело в море, сообщили в следкоме.

Тело девушки обнаружили только через год, в 1994-м, в бухте "Барзовка" в акватории Азовского моря.

"Правоохранительными органами Украины к уголовной ответственности был привлечен лишь один из исполнителей убийства, приговоренный к лишению свободы сроком на 15 лет с конфискацией имущества, — уточнили в правоохранители. — В 2014 году после образования в республике следственных органов следкома РФ было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное из корыстных побуждений". Была установлена личность соучастницы и место ее нахождения".

Подозреваемую этапировали из Мурманска в Крым. Сейчас ей предъявлено обвинение, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.