Алкоголь или наркотики. В Одессе два спортсмена избивали прохожих, опубликовано видео

Во вторник, 20 июня, в Одессе на Французском бульваре два неадекватных парня избили нескольких человек.

В качестве оружия спортсмены использовали металлические пруты, кирпичи и тротуарную плитку, сообщает InfoResist.

От действий злоумышленников пострадали шестеро людей. Им оказали медицинскую помощь. Один из пострадавших доставлен в больницу с тяжелой травмой головы.

Госпитализирован и один из нападавших — там к нему обратились журналисты, но он, оскорбив их, не прокомментировал ситуацию.

Полицейские установили — один из них был в состоянии алкогольного опьянения. По данным сайта "Думская", оба были в стостоянии наркотического опьянения.

СМИ сообщают, что группа неизвестных спортивной наружности приезжала к задержанным в Шевченковское отделение полиции. К жертвам нападения в Еврейскую больницу неизвестные наведались с угрозами.

Нападавшим инкриминируют правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство с применением оружия). Скоро им должны избрать меру пресечения.

По данным СМИ, одного из тайбоксеров (того, который на видео с металлическим прутом) зовут Игорь Задорожный, второй (который бил лежачего и позже был госпитализирован) — Георгий Бузиашвили.

Оба занимаются у одного тренера и имеют ряд наград. По неофициальной информации, у одного из них чемпионский титул по тайскому боксу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе посетитель бара убил человека, есть раненые.

Видео: USI Online, Новости 7 канал Одесса.