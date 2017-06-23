Реалии ЛНР. Пьяные боевики устроили "ралли" на армейских авто в Алчевске — разведка

В оккупированном Алчевске Луганской области пьяные боевики устроили "армейское ралли" на военных автомобилях.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

"Комендатурой задержаны военнослужащие, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили "армейское ралли" на военных автомобилях в городе Алчевск", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на оккупированном Донбассе из-за слухов о проведении "наступательных действий" сил антитеррористической операции в рядах военнослужащих Российской Федерации усиливаются панические настроения.

Фото: uapress.info.