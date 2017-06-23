Подрыв на Светлодарской дуге. В Минобороны рассказали о погибшем бойце АТО

В результате подрыва на взрывном устройстве на Светлодарской дуге один украинский военный скончался в больнице.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он уточнил, что безвозвратных потерь в рядах украинских военных не было в результате боевых действий, но один украинский военный скончался в больнице в результате подрыва на взрывном устройстве.

"На Светлодарской дуге в результате подрыва на взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил тяжелые ранения. Впоследствии он скончался в больнице", — сказал Лысенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО боевики 29 раз открывали огонь, трижды из которых — из запрещенного оружия.