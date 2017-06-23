Стрельба в Днепре: попытка задержать вора закончилась гибелью одного человека, еще один ранен

В городе Днепр местные жители в частном секторе пытались самостоятельно задержать вора, но тот открыл стрельбу, в результате чего один человек был убит, еще один получил ранение в ногу.

Как сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области, "соседи знали, что хозяин частного дома находится на заработках. Поэтому когда увидели во дворе неизвестного мужчины, решили, что он пытается обокрасть дом. Попытались остановить вора, однако не учли, что вор вооружен стартовым пистолетом. В результате стрельбы одного человека ранили в голову, другому стрелок попал в ногу".

По информации полиции, один из соседей от пулевого ранения скончался на месте, а другой с простреленной ногой доставлен в больницу.

На месте происшествия полицейские изъяли пистолет и две гильзы. Детали происшествия сейчас устанавливают оперативники и следователи.

Сведения по данному факту внесены в ЕДРД по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полиция просит граждан, которые стали свидетелями преступления, не пытайтесь самостоятельно задержать правонарушителей, а сразу звонить на линию "102".

Напомним, в Днепре пьяные мужчины подстрелили полицейского.