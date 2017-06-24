Реалии ЛНР. Под Дебальцево на мине подорвался КамАЗ, есть жертва и пострадавшие

В захваченном боевиками самопровозглашенной ЛНР поселке Боржиковка (находится под Дебальцево) Луганской области во время проведения полевых работ автомобиль КамАЗ подорвался на противопехотной мине, пострадали трое мужчин, позже один из них умер.

Об этом пишут "Новости Донбасса", ссылаясь на сепаратисткий информресурс МИА "Исток".

Издание уточнило, что скончался 30-летний водитель авто, он получил минно-взрывную травму, осколочное ранение нижних конечностей, тупую травму живота и черепно-мозговую травму.

"Парень 19 лет получил глубокие ссадины правого плеча, ссадины лба и левого верхнего века, а юноша 17 лет — закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки", — говорится в статье.

Пострадавшие находятся в травматологическом отделении центральной городской больницы подконтрольного террористам Алчевска. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 12 июня возле Байрака Донецкой области — под захваченной боевиками ДНР Горловкой — на мине подорвался грузовик с местными жителями, тогда также пострадали люди. Узнать больше об инциденте можно здесь.