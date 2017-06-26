Неосторожное обращение с оружием: в Седово "морпех" ДНР застрелил российского военного

В оккупированном боевиками поселке Седово Новоазовского района Донецкой области, где расположены части "морпехов" ДНР, продолжают гибнуть российские наемники.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.

По данным военного эксперта, на КПП пансионата "Нептун" в Седово (с мая 2017 г. там расположился штаб "9-го отельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР") произошел инцидент, в ходе которого погиб военнослужащий ВС РФ.

В частности, в результате неосторожного обращения с оружием дежурным по КПП из числа местных боевиков, произошел выстрел, которым и был убит российский военный.

В целом за последние две недели в 9-м полку з огнестрельного оружия были убиты два офицера ВС РФ. В мероприятиях по расследованию задействованы сотрудники ФСБ РФ, добавил координатор "Информсопротивления".

Несколькими днями ранее "Главред" сообщал, что "морпехи" ДНР под наркотиками убилисвоего боевика, были раненые.