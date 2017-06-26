Перестрелка в Мукачево: бойцам ПС засчитали сроки как отбытые по "закону Савченко"

В Мукачево Закарпатской области горрайонный суд зачитал приговор четырем бойцам "Правого сектора", подозреваемым в участии в резонансной перестрелке, произошедшей в городе два года назад, им засчитали сроки как отбытые по "закону Савченко" (нардеп Надежда Савченко).

Об этом пишет mukachevo.net, ссылаясь на данные адвоката добровольцев.

Издание уточнило, что речь идет о Владимире Бурче, Сергее Деяке, Романе Мунчаке и Родионе Горбенко, их обвиняли в ряде тяжких преступлений.

"В ходе судебного заседания стало известно, что с добровольцев сняли ряд обвинений из-за отсутствия доказательств: бандитизм, угрозы убийством и блокировке путей в эпизоде АЗС", — говорится в статье.

По словам судей, члены ПС уже "отбыли заключение, которое засчитывается как 3 года и 8 месяцев по "закону Савченко", когда день в изоляторе временного содержания засчитывается за два дня тюрьмы".

"Иными словами, всем четырем подозреваемым засчитали сроки как отбытые, но приговор может быть обжалован представителями государственного обвинения", — узнали журналисты.

Напомним, в Мукачево перестрелка произошла 11 июля 2015 года, там возник конфликт между участниками "Правого сектора" и людьми из окружения народного депутата Михаила Ланьо.

По версии представителей "ПС", политик сам вызвал их на переговоры, поскольку ПС начал мешать потокам контрабанды. В результате стрельбы погибли три человека, а 14 — пострадали.

Фото: mukachevo.net