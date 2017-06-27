В Одессе задержан мужчина по подозрению в убийстве двух маленьких детей

Сегодня, 27 июня, в Одессе задержан мужчина по подозрению в убийстве двух малолетних детей.

Как сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Одесской области, утром в одном из многоквартирных жилых домов на улице Королева (Киевский район города) обнаружены тела двоих детей в возрасте 5-ти и 11-ти лет.

"По предварительным данным, мальчика и девочку задушили. Предполагается, что детей убил родственник", — рассказали в главке.

В отделе коммуникаций управления заявили, что пока не могут комментировать случившееся. В то же время, в отделе подтвердили факт убийства детей и, сославшись на информацию начальника главка Дмитрия Головина, сказали, что подозреваемый уже задержан.

В настоящее время на месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Напомним, на Тернопольщине убили 17-летнюю выпускницу.