Киллеры мэра Старобельска получили по 15 лет тюрьмы, организатор убийства — в бегах

Двое убийц городского головы Старобельска Владимира Живаги приговорены к 15 годам, организатор убийства объявлен в розыск.

Об этом со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области сообщает УНИАН.

"Прокуратурой Луганской области поддержано государственное (публичное) обвинение в уголовном производстве по факту умышленного убийства Старобельского городского головы Живаги", — говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что в феврале 2016 года тело мэра Старобельска нашли с огнестрельными ранениями головы на территории Старобельского горсовета.

Расследование установило, что двое жителей Луганщины, члены организованной преступной группы, выполняя заказное убийство, застрелили мэра во дворе Старобельского горсовета.

"Назначение осужденным наказания в виде лишения свободы сроком на 15 лет прошло при принципиальной позиции прокурора в уголовном производстве", — подчеркнули в прокуратуре.

Уголовное производство в отношении организатора этого умышленного убийства выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.

Напомним, городской голова Старобельска Живага умер 22 февраля 2016 в автомобиле скорой медицинской помощи от полученных огнестрельных ранений в голову и шею. Его вечером во время обхода территории обнаружил сторож. Живага без сознания лежал на земле во внутреннем дворе Старобельского горисполкома.

26 февраля 2016 по подозрению в совершении этого убийства был задержан ранее судимый 22-летний житель Марковского района. По словам задержанного, убийство он совершил из корыстных побуждений. 18 апреля того же года был задержан второй подозреваемый в убийстве.

Прокуратура Луганской области 29 июня 2016 направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению участников организованной преступной группы в убийстве Живаги.

Во время досудебного следствия было установлено, что один из участников группы в сентябре 2014 года стрелял из гранатомета РПГ-22 в дом председателя одной из райгосадминистраций области, в результате чего сам председатель не пострадал, а его жена была госпитализирована.