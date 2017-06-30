На Ровенском полигоне в результате ДТП травмированы 5 военных

На Ровенском полигоне в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося 29 июня, травмированы пятеро военнослужащих.

Как сообщил начальник пресс-службы оперативного командования "Запад" полковник Анатолий Прошин, во время проведения мероприятий боевой подготовки водитель одной из боевых машин, осуществляя маневр, допустил съезд машины в кювет, пишет УНИАН.

Военнослужащие, находившиеся в боевой машине, получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия силами медицинской службы бригады травмированным была оказана неотложная медицинская помощь.

В настоящее время военнослужащие доставлены в военный госпиталь. Командованием воинской части назначено служебное расследование.

Напомним, 29 июня, под Киевом лоб в лоб столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль, произошел пожар, пострадали три человека.