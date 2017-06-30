На Волыни от удара молнии погибли двое детей.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС региона,"в селе Поступель Ратновского района в результате попадания разряда молнии погибли двое детей — брат и сестра (2002 и 2005 г.р.)".

В результате сложных погодных условий 29 июня на территории Волынской области обесточены 55 населенных пунктов (из них 29 частично), отключены 15 линий электропередач и 232 трансформаторные подстанции.

Пожарно-спасательные подразделения области совершили 37 выездов на срезку аварийных деревьев, упавших на проезжую часть и линии электропередач.

Работы по ликвидации последствий стихии продолжаются.

Напомним, 29 июня во Львове возле Левандовского озера от удара молнии погибли два человека, а еще столько же — пострадали.