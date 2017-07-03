В центре Одессы взорвали автомобиль

2 июля в городе Одессе, в Приморский отдел полиции поступило сообщение о том, что на автостоянке, возле одного из домов по улице Маразлиевской, произошел взрыв легкового автомобиля Toyotа Camry.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

На место происшествия выехала следственно оперативная группа и эксперты-взрывотехники. При обследовании установлено, что взрыв автомобиля произошел от радиоуправляемого самодельного взрывного устройства в пластиковом корпусе.

С места происшествия изъяты все фрагменты устройства и направлены на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

По данным представителя регионального главка полиции, данный автомобиль якобы принадлежит одному из "бывших одесских депутатов".

По данным местных СМИ, подорвали машину одесского экс-депутата.

Напомним, в Одессе задержан мужчина по подозрению в убийстве двух маленьких детей.