СМИ назвали вероятную причину подрыва авто в центре Одессы

В центре Одессы злоумышленники подорвали иномарку, вероятнее всего, из-за давнего конфликта с ее владельцем.

Об этом пишет "Думская", ссылаясь на данные источника в прокуратуре.

В то же время издание уточнили, что автомобиль принадлежит военному пенсионеру Николаю О.

"… преступники заложили взрывное устройство под колесо Toyota Camry, вероятнее всего, из-за давнего конфликта с его владельцем", — говорится в статье.

По данным ТСН, взрыв произошел на стоянке с круглосуточной охраной. Начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что "сработало взрывное устройство в эквиваленте 100 грамм тротила".

Напомним, в Одессе авто подорвали 2 июля возле одного из домов по ул. Маразлиевская, сработало радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. В полиции сообщали, что машина якобы принадлежит одному из "бывших одесских депутатов".

Фото: facebook.com/gunp.odessa, видео: ТСН