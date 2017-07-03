СМИ назвали вероятную причину подрыва авто в центре Одессы

Инцидент произошел на стоянке с круглосуточной охраной.
Об этом пишет "Думская", ссылаясь на данные источника в прокуратуре.
В то же время издание уточнили, что автомобиль принадлежит военному пенсионеру Николаю О.
"… преступники заложили взрывное устройство под колесо Toyota Camry, вероятнее всего, из-за давнего конфликта с его владельцем", — говорится в статье.
По данным ТСН, взрыв произошел на стоянке с круглосуточной охраной. Начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что "сработало взрывное устройство в эквиваленте 100 грамм тротила".
Напомним, в Одессе авто подорвали 2 июля возле одного из домов по ул. Маразлиевская, сработало радиоуправляемое самодельное взрывное устройство. В полиции сообщали, что машина якобы принадлежит одному из "бывших одесских депутатов".
Фото: facebook.com/gunp.odessa, видео: ТСН