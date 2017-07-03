Под Волновахой задержан генерал-майор "казаков" ДНР, опубликованы фото

Возле Волновахи Донецкой области на одном из контрольных пунктов пропуска правоохранители задержали генерал-майора, атамана регионального казачьего объединения самопровозглашенной ДНР.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

По ее данным, злоумышленник является жителем захваченной Макеевки, он направлялся в Бердянск Запорожской области, чтобы встретиться с другом.

"Оказалось, что… имеет удостоверение атамана ДНР и разрешение на хранение казацкого оружия. Было установлено, что перед правоохранителями — действующий генерал-майор регионального казачьего объединения ДНР", — отметили в полиции.

Мужчина рассказал, что в 2011 году начал руководить "полком", в состав которого входили 90 рядовых "казаков". В 2014 году, когда Макеевку захватили боевики, те пополнили ряды злоумышленников.

В обязанности незаконного вооруженного формирования входили охрана "границ" и совместные патрулирования на подконтрольной наемникам территории. Также атаман зомбировал молодежь, занимаясь агитацией в поддержку "власти" псевдореспублики.

Начато производство по ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности") Уголовного кодекса.

Напомним, в ночь на 3 июля в Харьковской области на границе с РФ задержали мужчину с двумя паспортами — украинским и российским, который, скорее всего, причастен к деятельности боевиков.

Фото: dn.npu.gov.ua