В оккупированном Луганске мальчик подорвался на мине

В оккупированном Луганске подорвался на мине боевиков и получил серьезные ранения11-летний мальчик.

Об этом сообщают в пресс-службе ОБСЕ.

Согласно сообщению, трагедия произошла недалеко от полигона боевиков 3 июля. Мальчика сразу доставили в больницу, там ему сделали операцию. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.

По информации матери пострадавшего, мальчик поднял с земли неизвестный предмет и он взорвался в руках школьника.

Напомним, ранее блогер Яна Викторова писала, что в Луганске царит нищета и отчаяние.