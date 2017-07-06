Нардепа Ризаненка лишили прав за пьяную езду

Народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Павла Ризаненка, которого остановили за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, лишили права управления автомобилем сроком на один год.

Об этом сам Ризаненко сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня решением Деснянского суда согласно закону Украины был лишен права управления автомобилем сроком на один год и обязан уплатить штраф в размере 10 тысяч 200 гривен за административное нарушение, а именно — вождение автомобиля с показателем 0,27 промилле", — написал нардеп и признал свою вину, заявив, что "неотвратимость наказания в действии".

Ризаненко также добавил, что просит жену подарить ему на день рождения велосипед.

Напомним, Ляшко уволил главу Радикальной партии в Полтавской за пьяную езду.