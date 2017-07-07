В Одесской области во время прогулки на моторке утонули три девушки

В Балтском районе Одесской области во время прогулки на моторной лодке утонули три девушки.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение об инциденте спасатели получили в 3 ночи от дежурного Перелетского водохранилища на реке Кодыма. На борту, кроме него, находились четыре девушки 16, 17, 18 и 23-х лет.

по информации спасателей, на расстоянии 30 м от дамбы лодка перевернулась. Одну девушку дежурный спас и доставил на берег, а три девушки утонули.

"Поисками девочек занимаются подразделения ГСЧС, водолазная группа Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области и местное население", — говорится в сообщении. Как оказалось, что все они были родственниками.

Как сообщила пресс-секретарь управления Нацполиции в Одесской области Любовь Гордиевская, полиция открыла уголовное производство по факту гибели трех девушек, сообщает "112 Украина".

"По данному факту Балтским отделом полиции начато уголовное производство, предусмотренное частью 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой несчастный случай). С места происшествия изъяты лодка, сейчас проверяются обстоятельства трагедии", — отметила она.

По словам пресс-секретаря, предварительно установлено, что один из мужчин праздновал день рождения, девушки попросились покататься на лодке. Лодка рассчитана на вес 350 кг.

Сейчас тела погибших так и не найдены. "До сих пор продолжаются поисково-спасательные работы, из Одессы выехали водолазы на помощь", — добавила пресс-секретарь.

Напомним, на Харьковщине в городе Изюм в ночь на 30 июня произошло ДТП, в результате чего погибли два человека, которые во время аварии вели прямую трансляцию в соцсеть.

видео: 112 Украина