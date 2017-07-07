У Немецкого посольства в Киеве СБУ задерживают группу провокаторов

В центре Киева задерживают группу лиц, планировавших провокации.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь киевской милиции Оксана Блищик.

"Происходит задержание группы лиц — 2 автомобиля и автобус, которые планировали устроить провокации в одном из дипломатических учреждений", — сказала она.

Согласно информации, операция проводится совместно с работниками СБУ.

Согласно фото и видео, задержание происходит на улице Богдана Хмельницкого, неподалеку от Немецкого посольства. Также в двух кварталах расположено посольство Польши.

Напомним, в Киеве СБУ повязала подполковника полиции.