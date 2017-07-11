ДТП на Львовщине. "Волга" на встречке врезалась в грузовик, погибли два человека

Во Львовской области на трассе Киев-Чоп в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Об этом идет речь в сообщении dtp.kiev.ua.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Волга", 34-летний житель одного из сел Пустомытовского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes.

В результате столкновения водитель и пассажир "Волги", личность которого правоохранители устанавливают, от полученных травм скончались на месте происшествия.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что на Виннитчине легковушка на встречке протаранила микроавтобус.

Фото: @dtp.kiev.ua.