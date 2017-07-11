ДТП на Львовщине. "Волга" на встречке врезалась в грузовик, погибли два человека

В результате столкновения водитель и пассажир "Волги" от полученных травм скончались на месте происшествия.
Об этом идет речь в сообщении dtp.kiev.ua.
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Волга", 34-летний житель одного из сел Пустомытовского района, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes.
В результате столкновения водитель и пассажир "Волги", личность которого правоохранители устанавливают, от полученных травм скончались на месте происшествия.
Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее сообщалось, что на Виннитчине легковушка на встречке протаранила микроавтобус.
Фото: @dtp.kiev.ua.