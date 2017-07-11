Жуткое ДТП на Житомирщине. "Лада" слетела с трассы и врезалась в дерево, погибли мать и дочь

В Малинском районе Житомирской области в результате аварии погибли мать и дочь.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, 10 июля на автодороге "Черняхов — Малин — Термаховка" водитель автомобиля ВАЗ на закругленном участке дороги не справился с управлением, от чего транспортное средство попало в кювет, а затем столкнулось с деревом.

От полученных травм на месте аварии погибли двое пассажиров авто. Начато расследование.

Авария произошла неподалеку от села Сосновка около 17.00. За рулем автомобиля находился 26-летний житель села Малин. В салоне находились его 22-летняя жена и 47-летняя теща.

Обе женщины от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия. Водителя авто госпитализировали в травматологическое отделение Малинской больницы.

По указанному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Назначен ряд автотехнических экспертиз для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Санкция статьи предусматривает за деяния, которые повлекли гибель нескольких лиц, наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине "Волга" на встречке врезалась в грузовик, погибли два человека.

Фото: zt.npu.gov.ua.