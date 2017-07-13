Разбой и похищения. В Харькове накрыли банду экс-милиционеров из УБОП

В Харькове обезврежена организованная преступная группировка, которую создали бывшие высокопоставленные милиционеры управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) в Харьковской области.

Об этом идет речь в сообщении Управления связей с общественностью и СМИ ГПУ.

Сообщается, что в состав ОПГ входили шесть человек, а руководил ею бывший оперуполномоченный по особо важным делам и бывший начальника сектора аналитической разведки ГУБОП.

Отмечается, что в ноябре 2015-марте 2016 банда совершала в Харькове разбойные нападения и похищения. Общая сумма награбленного — 73 тыс. долларов, 4 тыс. евро, 182 тыс. гривен.

Участники ОПГ подозреваются в совершении уголовных преступлений по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.ч. 2, 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Организаторам ОПГ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье накрыли опасную банду.