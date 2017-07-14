На границе с РФ задержана "главбух" предприятия, отжатого боевиками

На прошлой неделе в Луганской области силовики задержали "главного бухгалтера" захваченного боевиками угледобывающего предприятия.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что злоумышленницу обезвредили 9 июля на украинско-российской границе, когда она пыталась попасть на подконтрольную Киеву территорию.

"… в составе организованной преступной группы участвовала в присвоении средств от продажи угля и финансировании боевиков ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.), — отметили в спецслужбе.

Было начато производство по ч. 5 ст. 191 (совершенное организованной группой присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса, "бухгалтерше" уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сотрудники СБУ на границе с Молдовой задержали российского полковника ВДВ Валерия Гратова — главу "Союза десантников Донбасса", инструктора боевиков, близкого друга уничтоженных командиров банд "Спарта" и "Сомали" террористической ДНР — Арсена Павлова (прозвище "Моторола"), Михаила Толстых ("Гиви").