Стрельба на остановке в Запорожье, есть пострадавшие

В Запорожье на остановке общественного транспорта мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета после конфликта в трамвае.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Запорожья в Facebook.

Сообщается, что 16 июля около 16:00 на улице Днепровской патрульные услышали крики о помощи. На месте инцидента свидетели рассказали, что мужчина совершил выстрел в женщину.

"Во время выяснения обстоятельств к патрульным обратились свидетели происшествия, которые сообщили о потасовке, которая началась между пятью гражданами в трамвае. Один из мужчин после того, как все вышли на остановке общественного транспорта, выстрелил из пистолета в женщину, а именно в область брюшной полости", — говорится в сообщении.

Пострадавшей оказали первую помощь до приезда скорой. Женщину госпитализировали в городскую больницу. Нападавшего также госпитализировали.

Напомним, на Запорожье накрыли опасную банду, которая в течение 2013-2017 годов совершила более 20 тяжких и особо тяжких преступлений.