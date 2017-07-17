Новый теракт на Донбассе. Под Мариуполем на мине подорвался трактор, есть пострадавшие

Инцидент произошел сегодня днем, два человека попали в больницу.
В понедельник, 17 июля, в Гнутово (находится под Мариуполем) Донецкой области в поле на мине подорвался трактор, пострадали два человека.
Об этом говорится на странице в Facebook Главного управления Нацполиции в регионе.
В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 11 часов, правоохранители признали его терактом.
По данным полиции, трактор наехал колесом на мину в поле на расстоянии 1,5 км от жилых домов на выезде из Гнутово, техника выгорела дотла.
Тракторист-водитель получил осколочные ранения и ожоги, у пассажира 1994 года рождения предварительно констатированы контузия и шок, пострадавшие доставлены с места происшествия в больницу.
Напомним, с начала 2017 года в Донецкой области зафиксированы три случая наезда тракторов на взрывные устройства, пострадали четыре человека. Ранее — 7 июля — в центре захваченного Луганска боевики ЛНР устроили два теракта, — прогремели взрывы, по предварительным данным, один человек погиб, шесть — были ранены.