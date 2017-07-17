На Хмельнитчине разоблачили сторонника "русского мира", видео допроса

В Хмельницкой области силовики разоблачили сторонника "русского мира", который создал в запрещенной российской соцсети "ВКонтакте" группу "Хмельницкая народная республика".

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По ее данным, злоумышленник основал сепаратистское сообщество, чтобы привлечь к себе внимание главарей банд террористов, орудующих на Донбассе.

"Житель Хмельницкой области, ранее неоднократно судимый, намеревался присоединиться к боевикам на территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.)", — отметил в спецслужбе.

Видео допроса сторонника врага

Ранее в зоне АТО на Донбассе обезвредили пособницу противника — психолога артиллерийского незаконного вооруженного формирования "Кольчуга" (бывшее название — "Кальмиус") самопровозглашенной ДНР.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України