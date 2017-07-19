Пьяные "морпехи" ДНР подорвались на растяжке, один погиб, 4 ранены

На оккупированной территории Донецкой области пьяные боевики ДНР подорвались на растяжке, которую сами же и устанавливали.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Министерства обороны в Facebook.

"При установке растяжки в состоянии алкогольного опьянения вблизи собственной позиции погиб "военнослужащий" 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск), еще четверо получили тяжелые ранения", — отметили в ГУР.

По информации разведки, что командование полка в докладе высшему руководству выдало потери личного состава как результат "обстрела сил АТО".

Напомним, ранее в ГУР сообщали, что во время задержания группы дезертиров, подельники убили трех и ранили семерых боевиков ЛНР.