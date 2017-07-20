На полигоне в Днепропетровской области произошел взрыв: ранены восемь военных

На полигоне вблизи с. Черкасское Днепропетровской области, во время учебных стрельб из танка Т-64Б, произошел взрыв.

Об этом пишет Сегодня, ссылаясь на пресс-службу Военной прокуратуры Южного региона Украины.

В результате ранены восемь бойцов.

"Установлено, что в соответствии с приказом командира воинской части на полигоне вблизи с. Черкасское Днепропетровской области было спланировано проведение учебных стрельб из Т-64Б. Около 8:00 ч. в результате намотки детонирующего шнура от переносной установки разминирования на каток танка сработал взрыватель, в результате чего восемь военнослужащих, находившихся неподалеку, получили телесные повреждения различной степени тяжести", — сообщили в прокуратуре.

Пять раненых военнослужащих эвакуированы в военный госпиталь с повреждениями средней степени тяжести, трое — доставлены в областную клиническую больницу им. Мечникова в тяжелом состоянии.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч. 2 ст. 414 УК Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, украинские военные начали учения у границ оккупированного Крыма.