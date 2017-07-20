Янтарная лихорадка. В Киеве и Луцке изъяли сотни килограммов камня, опубликованы фото

Во время проведения санкционированного обыска в рамках расследования уголовного производства в гаражном помещении в Киеве изъято около 100 кг незаконно добытого янтаря.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что янтарь, обнаруженный вчера, 19 июля, перевозили в столицу из Житомирской и Ровенской областей.

В дальнейшем "солнечные камни" контрабандой направляли в страны ЕС.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливается причастность лиц к этой преступной деятельности.

Досудебное расследование продолжается.

В то же время в Луцке в подпольном цехе правоохранители обнаружили и изъяли янтарь различных фракций и станки для его обработки, сообщили в прокуратуре Волынской области.

Отмечается, что камни изъяты в гаражном помещении сегодня, 20 июля, во время санкционированного обыска.

Обыск проводился сотрудниками Главного управления Национальной полиции в области и Управления защиты экономики в области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря.

Всего изъяты около 50 кг янтаря-сырца различных фракций и обработанного камня, а также станки для его обработки.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее было направлено в суд дело против ровенской "янтарной мафии".

Фото: kobl.gp.gov.ua, vol.gp.gov.ua.