В зоне АТО поймали боевика, участвовавшего в оккупации Славянска, видео допроса

В зоне АТО на Донбассе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией задержали бывшего боевика незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что во время временной оккупации в 2014 году боевиками Славянска этот человек с оружием дежурил на одном из незаконных блокпостов террористов. Основная функция блокпоста — противодействие наступлению сил антитеррористической операции. По словам задержанного боевика, среди террористов было немало выходцев из России, в том числе так называемых "казаков" и представителей Чечни.

После освобождения города украинскими военными он длительное время скрывался у родственников в одном из населенных пунктов Донецкой области, где и был задержан оперативниками спецслужбы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее сообщалось, что на Полтавщине информатору ДНР суд дал 4 года тюрьмы.

Видео: Служба безпеки України.