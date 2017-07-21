Новые подробности боя под Красногоровкой: уничтожены шесть наемников

В четверг, 20 июля, под Красногоровкой Донецкой области во время боя, по предварительным данным, шесть террористов были уничтожены, еще восемь — получили ранения.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко рассказал на брифинге, пишет УНИАН.

На странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook говорится, что под городом позиции одного из наших механизированных батальонов атаковала диверсионно-разведывательная группа врага в составе 10-15 человек.

"Незаконные вооруженные формирования начали операцию с массированных обстрелов украинских позиций запрещенными Минскими договоренностями 120-миллиметровыми минами и танковыми снарядами. По предварительным данным, не менее четырех танков вели огонь с разных позиций", — отметили в пресс-службе.

Напомним, рано утром 20 июля под Красногоровкой Донецкой области произошел бой между террористами и силами АТО, наши воины понесли потери. Узнать больше о случившемся можно здесь.