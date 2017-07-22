На Сумщине у границы с РФ задержаны трое россиян-нарушителей, опубликованы фото

В ночь на субботу, 22 июля, возле села Рясное Сумской области в ста метрах от украинско-российской границы пограничники задержали трех граждан РФ, которые незаконно пересекли рубеж.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

В ведомстве уточнили, что злоумышленникам 39, 27 и 15 лет, у одного из них был при себе военный билет.

"Все трое мужчин… незаконно пересекли украинско-российскую границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска", — отмечается в сообщении.

Позже выяснилось, что 39-летний имел при себе военный билет, 27-летний — внутренний паспорт гражданина РФ, а у 15-летнего не было никакого документа, удостоверяющего личность.

"Задержанных россиян доставили в пограничное подразделение для проведения фильтрационных мероприятий и составления необходимых процессуальных документов", — добавили в ГПСУ.

Напомним, в конце июня на админгранице с захваченным Россией Крымом защитники нашей страны задержали двух военнослужащих пограничной службы ФСБ. В начале июля суд арестовал нарушителей на 60 дней.

Фото: dpsu.gov.ua