Масштабный пожар в ресторане на Волыни, опубликованы фото и видео

Сегодня ночью, 24 июля, на Волыни в луцком гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori произошел масштабный пожар.

Возгоранию предшествовал мощный взрыв, сообщают Волынские новости.

По информации издания, сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана. Впоследствии пожар добрался до крыши здания.

По состоянию на 2:30 спасатели разбили стекло и вывели всех присутствующих людей из помещения отеля. Медики рассказали о двух пострадавших, которые отравились угарным газом.

"На месте немало людей, которые вышли из близлежащих домов, ведь пожару предшествовал мощный взрыв, от которого они и проснулись", — пишет издание.

По состоянию на 3:30, пожарники еще гасили огонь под крышей.

По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего. Кроме того, выяснилось, что рядом с помещением комплекса ночью неизвестные подожгли четыре покрышки.

На месте работали 5 пожарных машин, полицейские и две бригады скорой.





Напомним, 21 июля, в Киеве в одном из пятиэтажных домов произошел пожар, погиб шестилетний ребенок.

Фото; видео: Волинські Новини