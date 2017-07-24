Жуткое ДТП на Житомирщине. Renault влетел в фуру: погибли брат и сестра, их отец получил травмы

В понедельник, 23 июля, на дороге Киев-Чоп в Житомирской области автомобиль Renault Kangoo столкнулся с грузовиком, в результате ДТП погибло два человека.

Об этом говорится в сообщении на странице Facebook Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

ДТП произошло на 228 км. автодороги Киев-Чоп вблизи села Наталовка. Водитель автомобиля Renault Kangoo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине дороги в попутном направлении.

В результате травмы, несовместимые с жизнью, получили пассажиры авто, брат и сестра. Их отца, водителя "Рено Кенго", доставили в травматологическое отделение больницы", — сказано в сообщении.

Напомним, в Днепре водитель Lexus обстрелял машину с беременной женщиной и ребенком.

Фото: @zhytomyr.mvs.