Жуткое ДТП на Житомирщине. Renault влетел в фуру: погибли брат и сестра, их отец получил травмы

ДТП произошло на 228 км. автодороги Киев-Чоп вблизи села Наталовка.
Об этом говорится в сообщении на странице Facebook Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.
ДТП произошло на 228 км. автодороги Киев-Чоп вблизи села Наталовка. Водитель автомобиля Renault Kangoo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который стоял на обочине дороги в попутном направлении.
В результате травмы, несовместимые с жизнью, получили пассажиры авто, брат и сестра. Их отца, водителя "Рено Кенго", доставили в травматологическое отделение больницы", — сказано в сообщении.
Напомним, в Днепре водитель Lexus обстрелял машину с беременной женщиной и ребенком.
Фото: @zhytomyr.mvs.