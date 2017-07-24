"Пролетел очень низко". Под Харьковом разбился транспортный самолет — СМИ

В понедельник, 24 июля, под Харьковом упал самолет. Инцидент произошел приблизительно в 14.30.

Об этом идет речь в сообщении "Сегодня".

"При выезде на окружную со стороны Чугуева навстречу нам пролетел очень низко небольшой транспортник. Сейчас находимся на заправке. Куча пожарных машин. Никто не знает точного места крушения", — пишет очевидец Алексей Ермоленко.

"В Харькове около часа назад упал транспортник. Очевидцы пишут, что при посадке. Аэродром со стороны Чугуева. Возможно, военный", — пишет в Facebook Евгений Ростовский.

Правоохранители пока не дают точной информации. В ГУ ГСЧС в Харьковской области утверждают, что сейчас спасатели проводят работы по поиску самолета.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ровенщине разбился планер, два человека погибли.