В Винницкой области в результате взрыва гранаты погиб участник АТО

В понедельник, 24 июля, в Винницкой области в результате взрыва гранаты в частном доме погиб 48-летний участник антитеррористической операции.

Об этом сообщается на странице областной полиции в Facebook.

"24 июня в г. Погребище в частном доме местного жителя произошел взрыв, в результате которого погиб 48-летний хозяин. Предварительно установлено, что к трагедии привело неосторожное обращение владельца дома со взрывоопасным предметом. Около 11.00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы, что в ее доме произошел взрыв, в результате которого погиб ее сожитель", — говорится в сообщении.

48-летний погибший год прослужил в зоне АТО, после демобилизации жил с матерью и гражданской женой. "Были ли в доме взрывоопасные предметы, женщины не знают. Изъятые с места происшествия металлические осколки направлены на экспертизу", — сообщили в полиции.

Как рассказал руководитель взрывотехнического отдела полиции Валентин Мельник, предварительно взорвалась граната РГД-5.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождение взрывоопасного предмета. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной пометкой "несчастный случай").

Фото: @vinn.police.