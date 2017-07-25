Планировал подготовку диверсий. В "Борисполе" поймали боевика из "Оплота"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками задержали в международном аэропорту "Борисполь" боевика "Оплота".

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что рейсом из одной из стран Закавказья в Украину планирует вернуться уроженец Донецкой области, который принимал активное участие в незаконных вооруженных формированиях так называемой ДНР.

Во время досмотра багажа и личных вещей одного из пассажиров оперативники спецслужбы обнаружили "военный билет" фейковых "вооруженных сил" ДНР.

Задержанный подтвердил правоохранителям, что проходил "службу" в различных незаконных формированиях боевиков, в том числе в террористической группировке "Оплот".

СБ Украины проверяет информацию о целях возвращения боевика в Украину, в частности по оперативным данным он мог прибыть для подготовки диверсионных актов в мирных регионах страны.

Открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Напомним, ранее на Луганщине поймали информатора ЛНР, передававшего боевикам сведения о ВСУ.

Фото: СБУ.