Заставили врага соблюдать тишину. В штабе АТО рассказали о ранении силовика под Авдеевкой

На Донбассе с начала суток в результате вражеского обстрела в районе Авдеевки один украинский военный получил ранение.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня ситуация в зоне проведения АТО оставалась стабильной. Российско-террористические группировки с полуночи и до 18 часов 9 раз открывали огонь по позициям сил АТО", — сообщает штаб.

На Донецком направлении в 10 часов утра боевики били из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам в районе Авдеевки. В свою очередь силы АТО открыли ответный огонь и заставили врага соблюдать тишину. В результате обстрела один украинский военный получил ранение.

В пресс-центре также сообщают, что наиболее горячо было в районе Красногоровки, что на Мариупольском направлении. Здесь около 05.00, 06.00 и 16.00 боевики били по укреплениям ВСУ из минометов калибра 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганском направлении из стрелкового оружия террористы обстреляли украинские опорные пункты неподалеку от Новозвановки, Донца и Катериновки.

Напомним, ранее сообщалось, что у Катериновки террористы попытались прощупать оборону украинских военных.