На Харьковщине в результате мощного пожара на складах есть пострадавшие, опубликованы фото

В Дергачевскм районе Харьковской области, в селе Подворки, продолжается ликвидация пожара на территории складов, в результате происшествия пострадало двое мужчин.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГосЧС Украины в Харьковской области.

"Сегодня, 27 июля, в 12:31 на номер "101" поступила информация о пожаре на территории складов в селе Подворки в Дергачевском районе вблизи Харькова", — говорится в сообщении.

Огнем охвачены складские помещения автозапчастей. Площадь пожара составляет около 800 кв. метров. Точная причина возникновения пожара пока не установлена.

К месту происшествия выехали 7 отделений пожарно-спасательной службы ГосЧС на автоцистернах в составе 35 спасателей.

"Во время пожара пострадали двое мужчин 1975 и 1968 годов рождения, по предварительным данным, сотрудники складских помещений. С отравлением угарным газом они были госпитализированы в областную больницу", — уточнили спасатели.

Отмечается, что сегодня 13:15 пожар был локализован, но на данный момент продолжается ликвидация возгорания.

Напомним, 24 июля ночью в луцком гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori произошел масштабный пожар. Возгоранию предшествовал мощный взрыв.

Фото: @MNSKHARKIV.