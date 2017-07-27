Плотный огонь в ответ. Боевики поплатились за провокации против сил АТО

На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции в течение дня, 27 июля 2017 года, погиб один украинский военный, 4 ранены.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"Сегодняшний день в зоне АТО в очередной раз показал, что российско-террористические формирования не собираются придерживаться мирных договоренностей, продолжают целенаправленные обстрелы, что приводит к человеческим жертвам. В общем с полуночи и до 19 часов незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушили режим тишины. 4 украинских защитники получили ранения различной степени, один погиб", — говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что боевики обстреляли силы АТО недалеко от Водяного, в результате чего один украинский боец погиб.

Также боевики обстреливали позиций сил АТО в Новотошковском, неподалеку от Крымского, Новгородского, Зайцево.

"Почти на все сегодняшние провокации врага силы АТО открывали плотный огонь в ответ, используя практически весь арсенал оружия не запрещенного Минскими соглашениями", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали о погибшем украинском военном под Мариуполем.