Подробности боя под Новотошковским: противник понес потери, бойцы ВСУ — ранены

В штабе АТО рассказали подробности боевого столкновения в районе Новотошковского Луганской области.

Как сообщил пресс-секретарь Анатолий Стельмах, состояние раненых бойцов в результате боя стабильное, пишет "112 Украина".

"Всех наших раненых бойцов отправили в военно-медицинские лечебные учреждения МО. Их состояние остается стабильным", — сказал Стельмах.

Также он отметил, что по меньшей мере трое боевиков погибли в результате этого боевого столкновения.

Ранее в штабе сообщали, что за прошедшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие практически вдоль всей линии разграничения. Пять украинских бойцов получили ранения, один погиб.