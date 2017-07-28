Подробности боя под Новотошковским: противник понес потери, бойцы ВСУ — ранены

Состояние раненых бойцов в результате боя на Луганщине стабильное.
В штабе АТО рассказали подробности боевого столкновения в районе Новотошковского Луганской области.
Как сообщил пресс-секретарь Анатолий Стельмах, состояние раненых бойцов в результате боя стабильное, пишет "112 Украина".
"Всех наших раненых бойцов отправили в военно-медицинские лечебные учреждения МО. Их состояние остается стабильным", — сказал Стельмах.
Также он отметил, что по меньшей мере трое боевиков погибли в результате этого боевого столкновения.
Ранее в штабе сообщали, что за прошедшие сутки на Донбассе незаконные вооруженные формирования 22 раза нарушили перемирие практически вдоль всей линии разграничения. Пять украинских бойцов получили ранения, один погиб.