Помощника зама Авакова поймали на взятке в 1,5 миллиона — СМИ

На взятке был задержан помощник заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, который действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова".

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в совместной следственной группе, состоящей из представителей СБУ и ГПУ.

"Задержанными на взятки оказались помощник Трояна и представитель "Азова", — отмечает издание.

Кроме того, по свидетельству источников, следствие проверяет причастность задержанного "азовца" к прошлогоднему нападению на инкассаторов "Ощадбанка" в Запорожье.

Собеседники издания не исключили, что Вадим Троян мог присутствовать на встрече во время незаконной передачи денег.

В свою очередь, сам Троян назвал информацию в СМИ о "взятии его на взятке в 2 миллионов гривен" разводом.

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Пятничная рубрика "Продажные менты". Сегодня в главной роли я. Якобы позарился на 2 миллиона, меня взяли, шьют коррупцию", — написал Троян.

Он сообщил, что продолжает находиться в отпуске.

"По факту, продолжаю отпуск и привожу себя в форму. Спасибо всем, кто не повелся на этот развод", — добавил Троян.

"Злопыхателям тоже спасибо, что не забываете. "Левочкиным" и пророссийским медиа-ресурсам пламенный привет", — заявил Троян.

Также он сказал: "Процессуальные следственные действия бывают разные. Принимал и буду принимать в них участие".

Напомним, ранее в Киеве был задержан капитан полиции, который требовал более 100 тыс. гривен взятки.