Помощника зама Авакова поймали на взятке в 1,5 миллиона — СМИ

Задержанными на взятки оказались помощник Трояна и представитель "Азова", сообщил источник.
На взятке был задержан помощник заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, который действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова".
Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в совместной следственной группе, состоящей из представителей СБУ и ГПУ.
"Задержанными на взятки оказались помощник Трояна и представитель "Азова", — отмечает издание.
Кроме того, по свидетельству источников, следствие проверяет причастность задержанного "азовца" к прошлогоднему нападению на инкассаторов "Ощадбанка" в Запорожье.
Собеседники издания не исключили, что Вадим Троян мог присутствовать на встрече во время незаконной передачи денег.
В свою очередь, сам Троян назвал информацию в СМИ о "взятии его на взятке в 2 миллионов гривен" разводом.
Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.
"Пятничная рубрика "Продажные менты". Сегодня в главной роли я. Якобы позарился на 2 миллиона, меня взяли, шьют коррупцию", — написал Троян.
Он сообщил, что продолжает находиться в отпуске.
"По факту, продолжаю отпуск и привожу себя в форму. Спасибо всем, кто не повелся на этот развод", — добавил Троян.
"Злопыхателям тоже спасибо, что не забываете. "Левочкиным" и пророссийским медиа-ресурсам пламенный привет", — заявил Троян.
Также он сказал: "Процессуальные следственные действия бывают разные. Принимал и буду принимать в них участие".
Напомним, ранее в Киеве был задержан капитан полиции, который требовал более 100 тыс. гривен взятки.