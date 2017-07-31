Быстрая и адекватная ответка. Силы АТО заставили замолчать вражеские автоматы под Попасной

На Донбассе вследствие сегодняшнего обстрела боевиков в зоне АТО пострадали трое украинских военнослужащих.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В зоне АТО в течение сегодняшнего дня активность российско-террористических группировок была незначительной. По своей привычной тактике боевики минимизировали количество обстрелов украинских позиций в светлое время суток. Так, с полуночи и до 18 часов зафиксировано 3 случая нарушения перемирия", — говорится в сообщении.

Так, около часа ночи из стрелкового оружия преступники открывали огонь по украинским укреплениям вблизи Попасной и Новоалександровки на Луганском направлении.

"Ответным огнем наши военные вынудили врага к тишине", — отметили в пресс-центре АТО.

Также в 12.45 бандформирования ударили из гранатометов и стрелкового оружия по опорному пункту сил АТО в Новотошковском.

"В результате обстрела один украинский защитник был ранен, двое других получили боевые травмы", — отметили в штабе.

"Уже несколько дней подряд обманчивое дневное затишье после 18 часов заканчивается, и враг существенно активизирует вооруженные провокации. В свою очередь, силы АТО готовы не только держать оборону позиций, но и дать противнику быстрый и адекватный ответ", — подчеркивается в сообщении.

Напомним, 30 июля, в зоне проведения АТО незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушили перемирие.