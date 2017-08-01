На Херсонщине буксируемая БРДМ на встречке протаранила иномарку, есть погибший и пострадавшие

В Голопристанском районе Херсонской области боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ), которая двигалась на буксире, в результате повреждения колеса выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом "Ниссан Примастар".

В результате аварии водитель микроавтобуса погиб, а две женщины получили травмы различной степени тяжести, сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Отмечается, что ДТП произошло на 21 км автодороги Голая Пристань — Железный Порт недалеко от села Чулаковка.

Было установлено, что у БРДМ, которая двигалась на буксире, произошло повреждение левого переднего колеса и военная техника выехала на встречную полосу движения, где ехал "Ниссан Примастар" с жителями Винницкой области.

"Произошло столкновение транспортных средств и микроавтобус перевернулся. В результате ДТП 66-летний пассажир автомобиля "Ниссан Примастар" от полученных травм скончался по дороге в больницу. Еще двое пассажиров (женщины 1949 и 1961 г.р.) с травмами разной степени тяжести были госпитализированы в Голопристанскую районную больницу", — говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Проводятся необходимые следственные действия для установления всех причин и обстоятельств ДТП.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине перевернулся переполненный "Москвич": погиб водитель, пострадали 4 ребенка.

Фото: hr.npu.gov.ua.