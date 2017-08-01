Боевики пустили в ход минометы и вооружение БМП, ранен украинский военный

На Донбассе боевики и российские оккупанты с начала суток 10 раз обстреливали позиции сил АТО, один военный получил ранение.

Об этом идет речь в сводке пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"Сегодняшний день в зоне АТО отличился активизацией российско-террористических группировок фактически вдоль всей линии разграничения. С полуночи и до 18 часов боевики 10 раз открывали огонь по нашим позициям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что около полуночи из минометов калибра 82 мм преступники ударили по опорному пункту украинских военных в Крымском (Луганское направление).

"Около часу ночи на Донецком направлении боевики обстреляли из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия наши укрепления в поселке Луганское. В результате обстрела один военнослужащий сил АТО получил ранение", — отметили в штабе.

Также на Мариупольском направлении вражеские провокации зафиксированы возле Новотроицкого и Водяного.

Напомним, ранее сообщалось, что силы АТО заставили замолчать вражеские автоматы под Попасной.